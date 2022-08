POL-ST: Wettringen, Fahrzeug überschlägt sich

Rheine (ots) - Im Schotthock hat es am Wochenende zwei Diebstähle aus Pkw gegeben. Am Hesselteweg parkte in der Zeit zwischen Freitag (12.08.), 23.00 Uhr und Samstag (13.08.), 06.00 Uhr ein VW Kombi. Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 13 abgestellt. Unbekannte schlugen die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten daraus ein Schlüsseletui. Am Sonntag (14.08.) öffneten Unbekannte in der Zeit zwischen 08.00 ...

