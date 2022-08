Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Bäckerei

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstag (13.08.), 15.30 Uhr und Sonntag (14.08.), 10.30 Uhr in die Räumlichkeiten einer Bäckerei an der Maybachstraße eingestiegen. Ersten Ermittlungen zufolge sind die Täter auf noch unbekannte Art und Weise über ein Oberlicht in das Gebäude gelangt. Dort öffneten sie gewaltsam Türen zu den Büros der Bäckerei und durchsuchten diese. Ersten Angaben zufolge machten die Täter jedoch keine Beute. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell