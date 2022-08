Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (12.08.) gegen 20.00 Uhr beabsichtigte ein Motorradfahrer von der Nordstraße kommend nach links in die Straße "An der Zechenbahn" einzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang ist das schwarze Motorrad zur Seite weggerutscht. Im weiteren Verlauf rutschte das Motorrad gegen den VW Golf einer Ibbenbürenerin, die mit ihrem Fahrzeug auf der Straße "An der Zechenbahn" unterwegs war. Es entstand am Pkw ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Der Fahrer des Motorrades stand nach der Kollision auf und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden am Pkw zu kümmern. Der Fahrer des Motorrades war etwa 30 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er trug einen schwarzen Helm. An dem schwarzen Motorrad waren keine Kennzeichen angebracht. Es hatte keine roten Rückleuchten, aber am Sitz waren zwei blaue LEDs angebracht. Der Auspuff des Motorrades war defekt und daher sehr laut. Die Polizei in Ibbenbüren hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an 05451/5914315.

