Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher durchsuchen Reiheneckhaus - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag (3.7., 16:30 Uhr) bis Montag (4.7., 17 Uhr) ein Reiheneckhaus am Vorländerweg nach Wertgegenständen durchsucht. Die Einbrecher kamen den bisherigen Ermittlungen zufolge durch den Garten auf das Grundstück und hebelten ein Fenster zum Esszimmer auf. Anschließend öffneten sie im gesamten Haus Schränke und Schubladen und verschwanden ersten Erkenntnissen nach mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell