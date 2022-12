Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf dem Parkdeck eines Lokals in der Zollamtstraße zu einer Körperverletzung. Gegen 02:30 Uhr verletzte ein unbekannter Täter einen Mann gleich an mehreren Körperstellen. Der Täter wurde als 1,90 Meter groß beschrieben und trug einen grauen Pullover sowie blaue Jeans. Durch die Polizei konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Hinweise bezüglich des Mannes bitte an die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250.|lkh

