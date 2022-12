Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schraube in Reifen gebohrt

Hochspeyer (ots)

Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen (30. November) in der Hauptstraße in Hochspeyer ein Auto beschädigt. Sie bohrten eine Schraube in einen Reifen des Wagens. Der Fahrer hatte den grauen BMW aufgrund eines Einsatzes zwischen 1:45 Uhr und 8:30 Uhr im Hof der Freiwilligen Feuerwehr abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass der hintere linke Reifen platt war. Die Schraube war seitlich in den Reifen gebohrt worden. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. |elz

