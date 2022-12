Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221228 - 1502 Frankfurt-Gallus: Widerstand bei Festnahme

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 27. Dezember 2022, gegen 21.00 Uhr, wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung in die Mainzer Landstraße, in Höhe der Hausnummer 234, gerufen. Zeugen hatten dort etwa sechs oder sieben Personen gesehen, die nicht nur verbal aufeinander einwirkten.

Als die Polizei dort erschien, waren noch zwei Personen vor Ort, die miteinander stritten. Die Polizisten konnten bei einer der Personen, einer 45-jährigen Frau, eine sich deutlich verschlechternde gesundheitliche Situation feststellen, weswegen sie in ein Krankenhaus verbracht wurde, wo sie ambulant behandelt wurde. Da von einer wechselseitig begangenen Körperverletzung ausgegangen wurde, sollte die zweite Person, ein 43-jähriger Mann, mit auf die Wache genommen werden. Er sperrte sich dagegen und griff einem Beamten dabei u.a. an die Hand, wodurch dieser verletzt wurde und später in einem Krankenhaus wegen eines Kapselrisses ambulant behandelt werden musste. Im Rahmen der Festnahme erschienen mehrere Personen und umkreisten die Örtlichkeit. Aus diesem Grund wurden weitere Kräfte zur Unterstützung angefordert. Gegen die beiden 43- und 45-jährigen Personen wurden Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung gefertigt. Gegen den 43-Jährigen zudem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

