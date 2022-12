Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Ladendiebe gefasst - Verurteilung im beschleunigten Verfahren

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Zwei Ladendetektive konnten am gestrigen Montagabend beobachten, wie zwei 23- und 24-jährige Männer in einem Kaufhaus in der Karlsruher Innenstadt mehrere Parfüms und Kleidungsstücke entwendeten. Die Ladendetektive alarmierten daraufhin die Polizei und unterstützten die Beamten auch bei der vorläufigen Festnahme der beiden Verdächtigen. Die anschließende Durchsuchung der Festgenommenen offenbarte Diebesgut im Wert von über 600 Euro.

Im Rahmen des staatsanwaltschaftlichen Bereitschaftsdienstes verständigte sich die Staatsanwaltschaft Karlsruhe noch am gestrigen Tatabend mit dem zuständigen Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz darauf, am Folgetag beim Amtsgericht Karlsruhe die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens zu beantragen. Am heutigen Dienstag verurteilte das Amtsgericht Karlsruhe die beiden Männer sodann im beschleunigten Verfahren wegen Diebstahls zu Geldstrafen von jeweils 80 Tagessätzen. Die Verurteilungen sind rechtskräftig. Die Strafe folgte mithin auf dem Fuße.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Kai Lampe, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell