POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wiederholter Diebstahl aus Lieferwagen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Nach weiteren Einbrüchen in Wohnhäuser verstärkt die Polizei Karlsruhe ihre Präsenz und gibt Präventionstipps. Noch unbekannte Täter brachen am Montagnachmittag zwischen 16.40 Uhr und 17.50 Uhr in eine Wohnung in der Bernsteinstraße ein. Dort entwendeten die Diebe Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Zudem entstand an der Wohnungstür ein ...

