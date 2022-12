Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hinweise der Polizei nach Einbrüchen in Karlsruhe-Grünwinkel und Durlach

Karlsruhe (ots)

Nach weiteren Einbrüchen in Wohnhäuser verstärkt die Polizei Karlsruhe ihre Präsenz und gibt Präventionstipps.

Noch unbekannte Täter brachen am Montagnachmittag zwischen 16.40 Uhr und 17.50 Uhr in eine Wohnung in der Bernsteinstraße ein. Dort entwendeten die Diebe Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Zudem entstand an der Wohnungstür ein Sachschaden in einer vierstelligen Summe.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Montagabend in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 19.10 Uhr in der Paul-Klee-Straße. Die Einbrecher scheiterten offenbar bei dem Versuch die Haustür aufzuhebeln. Ein Fenster hielt dem Einbruch schließlich nicht stand und die Täter gelangten in die Wohnung, die sie nach Diebesgut durchsuchten. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Karlsruhe sicherte Spuren an den Tatorten.

Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 zu wenden.

Die Polizei Karlsruhe wird mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei sowie des Einsatzzuges ihre Präsenz im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums weiter intensivieren.

An dieser Stelle weist die Polizei darauf hin, Haus-, Wohnungs- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit unbedingt abzuschließen. Gekippte Fenster sind "offene Fenster. Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen, insbesondere bei Fremden in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Grundstück, umgehend die Polizei über den Notruf 110. Weitere Tipps zur Einbruchssicherung erhalten Sie unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell