Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Karlsruhe (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Postzusteller und einer Autofahrerin ereignete sich am Montagmorgen gegen 09.10 Uhr an der Ettlinger Straße in Karlsruhe.

Mittelschwere Verletzungen erlitt nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei Karlsruhe ein 53-jähriger Fahrrad-Postbote. Eine 33-Jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Mercedes auf der Ettlinger Straße in Fahrtrichtung der Karlsruher Innenstadt. An der Fußgängerfurt der Poststraße kollidierte die Frau mit dem Postzusteller, der in Fahrtrichtung Bahnhof unterwegs war. Der 53-Jährige kam im Anschluss in ein Krankenhaus.

Hierzu bittet die Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0721/944840 um Zeugenhinweisen, insbesondere was die Frage der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt betrifft.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell