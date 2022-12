POL-KA: (KA) Malsch - Flüchtiger Unfallfahrer verletzt Frau - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen wurde an der Kreuzung Daxlander Straße/ Rheinhafenstraße ein PKW-Führer leicht verletzt und ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro bilanziert. Nach ersten Ermittlungen soll es während eines Abbiegemanövers von der Draxlander Straße kommend in Richtung Rheinhafen gegen 06:00 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Citroen-Berlingo und einem Audi gekommen ...

