Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Zwei Einbrüche im Revierbereich Ettlingen

Karlsruhe (ots)

Gleich zwei Einbrüche musste die Polizei Ettlingen am vergangenen Wochenende verzeichnen.

Am späten Samstagnachmittag verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr über eine Mauer Zutritt auf ein Anwesen in der Rheinstettener Bienwaldstraße. Die Einbrecher hebelten ein Terrassenfenster gewaltsam auf, um in das Reihenendhaus zu gelangen. Auf der Suche nach Wertgegenständen betraten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Die Langfinger nahmen Bargeld aus zwei aufgefundenen Geldbeuteln an sich. Über die genaue Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Einen weiteren Einbruch verübten ebenfalls Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in der Schlesierstraße in Ettlingen. Über einen zur Dieselstraße gelegenen Balkon drangen die Täter in eine Erdgeschosswohnung ein und durchwühlten auch hier mehrere Schränke und Kommoden. Ob die Einbrecher auf ihrem Beutezug fündig wurden, ist noch unbekannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07243/32000 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell