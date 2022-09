Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Unfallflucht zum Nachteil einer Seniorin

Saarbrücken-Malstatt (ots)

Am 28.09.2022 gegen 14:45 Uhr kam es in der Lebacher Straße, in 66113 Saarbrücken, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte befuhr mit ihrem Pkw die Lebacher Straße in Fahrtrichtung Oberes Malstatt. Aufgrund eines Rückstaus musste die Dame ihren Pkw abbremsen. Der hinter ihr fahrende Pkw fuhr ihr aus ungeklärter Ursache hinten auf und entfernte sich danach von der Unfallörtlichkeit ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich vermutlich um einen schwarzen Seat Ibiza mit einem ausländischen Kennzeichen gehandelt haben. Das Fahrzeug müsste im Frontbereich beschädigt sein. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach unter 0681/97150.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell