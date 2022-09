POL-MFR: (1167) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am Wochenende - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots) - In der Nacht zum Dienstag (20.09.2022) leistete ein 56-Jähriger in der Nürnberger Innenstadt Widerstand, nachdem er zuvor eine Verwarnung für sein falsch geparktes Fahrzeug erhalten hatte. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den Mann in Gewahrsam. Gegen 00:00 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in der Adlerstraße einen im Haltverbot geparkten Pkw fest. Kurz ...

