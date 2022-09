POL-MFR: (1164) Falschparker leistete Widerstand

Nürnberg (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (21.09.2022) ereignete sich im Nürnberger Westen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Radfahrer. Der 38-jährige Fahrradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der 38-Jährige befuhr gegen 06:10 Uhr den Radweg auf der Höfener Straße in stadteinwärtiger Richtung. Kurz nach der Kreuzung zur Leyher Straße stieß er am dortigen Ende des Radwegs mit einem ...

