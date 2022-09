Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1166) Betrüger legt sich mit dem Falschen an

Lauf a.d. Pegnitz (ots)

Am Montagabend (20.09.2022) versuchte ein 25-Jähriger eine gefälschte Rolex-Uhr in Schwaig bei Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land) zu verkaufen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen am vereinbarten Übergabeort fest

Ein 25-Jähriger annoncierte eine offenbar gefälschte Rolex zu einem Kaufpreis von knapp 30.000 Euro auf einer Internetplattform. Ein 54-Jähriger Mann interessierte sich für den Kauf, vergewisserte sich aber zuvor bei einem fachkundigen Händler über die Echtheit der Uhr. Hier konnte er in Erfahrung bringen, dass er bei dem Modell von einer Fälschung ausgehen müsse.

Daraufhin wandte sich der Mann an die Polizei. Der 54-Jährige täuschte weiterhin Kaufinteresse vor und vereinbarte mit dem bis dato unbekannten Mann einen Treffpunkt in Schwaig bei Nürnberg zur Übergabe der Ware. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Lauf konnten den 25-Jährigen hier auf frischer Tat festnehmen. Sie stellten bei ihm die Uhr, eine vermeintlich dazugehörige Rechnung sowie den vorbereiteten Kaufvertrag sicher. Zudem konnten die Beamten feststellen, dass der auf der Rechnung angegebene Name nicht existent ist.

Die zuständige Kriminalpolizei in Schwabach hat nun die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs aufgenommen.

