POL-F: 221228 - 1501 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Mit Pfefferspray eingesprüht und ausgeraubt

(lo) Am gestrigen Vormittag (27. Dezember 2022) raubten mehrere Personen einen 62-jährigen Mann in der Straße "Am Hauptbahnhof" aus. Sie erbeuteten Arzneimittel. Der Mann wurde verletzt.

Gegen 11:30 Uhr befand sich ein 62-Jähriger in einer Apotheke am Frankfurter Hauptbahnhof, um sich verschreibungspflichtige Schmerztabletten zu holen. Nach Erhalt seiner Medikamente lief er über den "Kaisersack" in Richtung Kaiserstraße, als ihn unerwartet zwei Männer bedrängten und versuchten, seine mitgeführte Tragetasche zu entreißen. Hierbei fiel die Tragetasche zu Boden, wodurch die zuvor erworbenen verschreibungspflichtigen Medikamente ebenfalls aus der Tasche herausfielen. Einer der beiden Täter schnappte sich eine Packung der Schmerztabletten. Die zweite Tablettenpackung griff sich der 62-Jährige und hielt diese fest. Der zweite Täter versuchte vergeblich die zweite Packung aus den Händen des 62-jährigen Mannes zu entreißen und sprühte dem Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht. Daraufhin ließ der 62-Jährige die Schmerztabletten los, welche der Täter aufhob und gemeinsam mit seinem Komplizen die Flucht in unbekannte Richtung ergriff.

Anschließend machte der 62-Jährige eine Polizeistreife auf sich aufmerksam, die ihn unverzüglich erstversorgte. Später entließen Rettungskräfte den 62-Jährigen vor Ort. Eine veranlasste Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Täterbeschreibung zu Täter 1: männlich, ca. 30 Jahre alt, schulterlange gelockte schwarze Haare, schwarz gekleidet.

Zu dem zweiten Täter konnte der 62-Jährige keine Angaben machen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Tat und / oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/ 755 - 10400 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

