POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Einsatz der Feuerwehr bei Brand in der öffentlichen Toilettenanlage des Rathauses Bad Zwischenahn+++

Die Freiwillige Feuerwehren Bad Zwischenahn und Ohrwege kamen am 03.10.22, gegen 17.49 Uhr, in Bad Zwischenahn beim Rathaus zum Einsatz. Dort hatte in der für die Öffentlichkeit frei zugänglichen und im Untergeschoss gelegenen Toilettenanlage der Inhalt eines Abfallbehälters gebrannt. Durch das rasche Erscheinen und Eingreifen der beiden Wehren konnte ein größerer Schadenseintritt vermieden werden. Die Ursache der Brandentstehung ist derzeit nicht geklärt. Die Polizei hat diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen.

