POL-OL: ++Einbruch in Kindergarten++Verkehrsunfall mit Omnibus und 3 Verletzten++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Oldenburg (ots)

++Einbruch in Kindergarten++ In der Zeit von Freitag, 30.09.2022, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 02.10.2022, 21:00 Uhr, haben sich bisher unbekannte Täter auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu zwei miteinander verbundenen Kindertagesstätten in 26121 Oldenburg, Alte Fleiwa, verschafft und hier augenscheinlich alles durchsucht und auch gewaltsam weitere verschlossene Türen geöffnet. Genaue Angaben zum Diebesgut und der Schadenshöhe können bisher nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden. 1260724

++Verkehrsunfall mit Omnibus und 3 Verletzten++ Am Sonntag, 02.10.2022, gegen 01:27 Uhr, befährt der 19jährige mit seinem Pkw BMW die Straße Am Stadtrand in 26125 Oldenburg in Richtung Bardieksweg. Die Kreuzung Am Stradtrand / Ofenerdieker Straße möchte er anschließend geradeaus in Richtung des Bardieksweg überqueren. Hierbei übersieht er den von rechts kommenden, durch Verkehrszeichen vorfahrtberechtigten, Omnibus / Linienbus des 32jährigen, der die Weißenmoorstraße in Richtung der Ofenerdieker Straße befährt und die genannte Kreuzung geradeaus in Richtung der Ofenerdieker Straße überqueren möchte. Es kommt zum Zusammenstoß. Der 17jährige Beifahrer des Pkw und zwei Fahrgäste des Busses (männlich, 30 Jahre und weiblich, 27 Jahre alt) erleiden hierbei nach dem jetzigen Stand leichte Verletzungen. Der Pkw BMW ist nicht mehr fahrbereit und wird abgeschleppt. 1258505

