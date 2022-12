Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221129 - 1504 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Verkaufsgespräch führt zu Festnahme

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte beobachteten am gestrigen Mittwoch, den 28. Dezember 2022, im Bahnhofsviertel ein mutmaßliches Drogengeschäft zwischen zwei Männern. Als eine Personenkontrolle erfolgen sollte, versuchte der Dealer die Flucht zu ergreifen.

Gegen 10:15 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in der Taunusstraße zwei Männer, die miteinander ein Gespräch führten. Augenscheinlich versuchte der eine an den anderen Drogen zu veräußern. In der Folge traten die Beamten an beide Männer heran. Direkt nach der Eröffnung der Kontrolle ließ jedoch der vermeintliche Dealer das Betäubungsmittel aus der Hand fallen und nahm die Beine in die Hand. Seine anschließende Flucht endete abrupt, als ihn Mitarbeiter des städtischen Verkehrsunternehmens stoppten und herbeieilende Polizeibeamte widerstandslos festnahmen.

Der 25-jährige Mann, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt und außerdem im Verdacht steht, sich unerlaubt im Bundesgebiet aufzuhalten, kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten zudem über 500 Euro mutmaßliches Drogengeld auf, das neben dem rund 0,22 Gramm fallengelassenen Crack als Beweismittel sichergestellt wurde.

Der junge Mann soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell