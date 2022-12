Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221229 - 1506 Frankfurt - Preungesheim: Trickdiebstahl einer goldenen Armbanduhr

Frankfurt (ots)

(th) Am Mittwochnachmittag (28. Dezember 2022) kam es im Stadtteil Preungesheim in der Jaspertstraße zu einem Trickdiebstahl einer goldeneren Armbanduhr zum Nachteil einer 90-jährigen Frau. Der Tatverdächtige konnte unerkannt flüchten.

Als die 90-Jährige gegen 16.00 Uhr vom Einkaufen nach Hause zurückkehrte, trat ein unbekannter Mann an sie heran, sprach sie an, und folgte ihr, unter dem Vorwand einen Zettel zum Aufschreiben einer Notiz zu benötigen, in das Reihenhaus. Im Haus suchte die Frau einen Zettel für den Unbekannten. Dabei bedrängte dieser die 90-Jährige und folgte ihr auf der Suche nach einem Zettel auch in das erste Obergeschoss des Hauses. Dort angekommen betrat er das Schlafzimmer und öffnete hier mehrere Schubladen einer Kommode, unter anderem auch die, in der die Geschädigte ihren Schmuck aufbewahrte. Hier entwendete er unbemerkt eine goldene Armbanduhr im Wert von ca. 1000 Euro und verließ anschließend das Haus in unbekannte Richtung.

Den Diebstahl bemerkte die Geschädigte erst, nachdem sich der Mann entfernt hatte. Das zuständige Fachkommissariat ermittelt.

