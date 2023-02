Polizei Paderborn

POL-PB: Betrunkener Fahrer nach Unfallflucht in Neuenbeken angetroffen

33100 Paderborn (ots)

Samstag, 25.02.2023, 22:52

33100 Paderborn-Neuenbeken, Hildesheimer Hellweg/Gogrevenstraße

Eine Zeugin beobachtete, wie ein Pkw im Einmündungsbereich mit der dortigen Verkehrsinsel kollidierte. Obwohl ein Verkehrszeichen umgefahren und der Pkw erheblich beschädigt wurde, entfernte sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Durch Verfolgung verlorener Betriebsstoffe wurde der Pkw in der alten Amtsstraße aufgefunden. Während der Sicherstellung des Pkw durch die Polizei tauchte der völlig betrunkene Fahrer an seinem Pkw auf. Er konnte sich den Schaden am Pkw nicht erklären. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheitsfahrt wurde eingeleitet.

