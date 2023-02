Polizei Paderborn

POL-PB: Vier Verletzte bei Unfällen mit Fahrrädern

Paderborn (ots)

(mb) Am Donnerstag sind zwei Radfahrerinnen zusammengestoßen und zwei Radfahrer wurden von Autos angefahren. Drei Leichtverletzte und ein Schwerverletzter sind die Bilanz.

Um 14.30 Uhr fuhr eine 26-jährige Radlerin auf der Kilianstraße stadteinwärts. Aus der Einmündung Am Waldplatz bog eine 37-jährige Radfahrerin in die Kilianstraße ein. Sie missachtete das Stoppzeichen und die Vorfahrt der 26-Jährigen, die mit der älteren Radfahrerin kollidierte. Beide Radlerinnen stürzten und erlitten Verletzungen zu. Die 26-Jährige musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 66-jährige Volvo-SUV-Fahrerin fuhr gegen 18.00 Uhr auf der Erzbergerstraße zur Riemekestraße. An der Einmündung wollte sie nach links auf die Riemekestraße stadteinwärts abbiegen. Sie missachtete die Vorfahrt eines 52-jährigen Radfahrers, der auf der Riemekestraße stadtauswärts fuhr. Das Auto erfasste den Radler frontal, sodass dieser stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Verletzte konnte selbständig einen Arzt aufsuchen.

Gegen 19.05 Uhr fuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Elektro-Mountainbike samt Fahrradanhänger, in dem sein zweijähriger Sohn saß, auf dem Radweg am Liboriberg in Richtung Busdorfwall. Er überquerte die Einmündung Kasseler Straße bei grün. Ein vom Busdorfwall entgegenkommender 64-jähriger VW-Golf-Fahrer bog nach rechts in die Kasseler Straße ein und achtete nicht auf den querenden Radler. Der 49-Jährige wurde frontal vom Auto erfasst und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Das Kind im Anhänger blieb unverletzt. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

