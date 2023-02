Polizei Paderborn

POL-PB: Müllcontainer und Auto durch Feuer beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mb) Am späten Mittwochabend sind an der Jahnstraße Müllcontainer und kurz nach Mitternacht an der Bahnhofstraße ein Auto durch Feuer beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und Sachbeschädigung.

Gegen 22.20 Uhr bemerkten Passanten und Anwohner ein Feuer im Bereich der Recycling-Stelle an der Jahnstraße. Sie alarmierten Polizei und Feuerwehr. In der Entsorgungszone brannten zwei Abfall-Rollcontainer. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Beide Kunststoff-Behälter wurden zerstört.

Auf dem Lidl-Parkplatz an der Bahnhofstraße entdeckten Passanten gegen 00.05 Uhr einen Brand an einem geparkten Auto und meldeten sich per Notruf. An einem Nissan Micra brannte ein Vorderreifen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte größeren Schaden an dem Auto verhindern. Der Reifen war zerstört, die Radhausverkleidung und der Kotflügel wurden beschädigt.

Im Zuge der Fahndungen nach den Bränden überprüfte die Polizei mehrere Personen. Zur Aufklärung der Fälle sucht die Polizei weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen nahe der Brandorte gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

