Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere Diebstähle aus Autos - Polizei rät: "Das Auto ist kein Tresor"

Paderborn (ots)

(mh) In der Nacht zu Mittwoch sind im Bereich Lieth und Umgebung in Paderborn mehrere Autos aufgebrochen worden. Ein weiterer Diebstahl aus einem Fahrzeug ereignete sich bereits am späten Dienstagnachmittag (21. Februar) auf einem Parkplatz "Am Ostfriedhof".

Eine 27-Jährige hatte ihr Fahrzeug dort in der Zeit zwischen 16.30 Und und 20.55 Uhr abgestellt. Als sie zum Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein unbekannter Täter eine Scheibe eingeschlagen und eine Handtasche gestohlen hatte. Die Frau hatte die Tasche auf dem Beifahrersitz zurückgelassen. Auf gleiche Art und Weise gingen die Täter in der Nacht zu Mittwoch sieben Autos im Bereich Lieth an. Betroffen waren die Straßen Rimbecker Weg, Hochstiftstraße, Fröbelstraße, Scherfeder Straße und Benhauser Straße. Entwendet wurden auch hier überwiegend Handtaschen, die im Auto zurückgelassen worden sind.

Die Polizei Paderborn rät dringend dazu, Wertsachen und Bargeld aus dem Auto zu nehmen und das Lenkradschloss einrasten zu lassen. Dazu sollten Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel verschlossen sein. Das Handschuhfach sollte hingegen offen stehen, um Tätern zu signalisieren, dass sich auch dort nichts von Wert befindet. Generell gilt, das Auto ist kein Tresor.

Wer verdächtige Personen gesehen hat, meldet sich bitte über die 05251 306-0 bei der Polizei.

