POL-PB: Mann nach Kellereinbrüchen festgenommen

(mh) Die Polizei Paderborn hat am späten Montagabend, 20. Februar, einen 33-jährigen Mann aus Salzkotten vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht am Sonntag und am Montag in mehrere Kellerräume im Paderborner Stadtgebiet eingebrochen zu sein.

Ein Zeuge beobachtete den 33-Jährigen gegen 17.50 Uhr dabei, wie er eine Golftasche aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Liboristraße trug und alarmierte die Polizei. Diese kontrollierte den Mann an der Kasseler Mauer und stellte Diebesgut sicher, welches sich in der Golftasche befand. Dazu trug der Tatverdächtige Schuhe, die möglicherweise aus einem Kellereinbruch vom Sonntag, 19. Februar, an der Ostallee in Paderborn-Elsen stammen. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

