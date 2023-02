POL-PB: Unfall mit Schwerverletztem

Paderorn (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen dem 20.02.2023, 18:30 Uhr und dem 21.02.2023, 05:00 Uhr in eine Bäckereifiliale in Paderborn an der Arndtstraße ein und flohen in unbekannte Richtung. Zeugen bemerkten am frühen Dienstagmorgen, dass an der Filiale ein Fenster gewaltsam geöffnet wurde. Der oder die Täter öffneten außerdem sämtlichen Türen und Schubladen in der Filiale. Angaben zum eventuellen Diebesgut liegen bisher nicht vor. Die Polizei sucht ...

