Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0007 --Straßenräuber überfallen zwei Männer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen, Blumenthal, Walle, OT Blumenthal, OT Walle, Landrat-Christians-Straße, Waller Heerstraße Zeit: 05.01.23, 12.30 Uhr, 23.10 Uhr

Junge Räuber überfielen am Donnerstag in Blumenthal und in Walle zwei Männer und verletzten sie dabei leicht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 42 Jahre alter Mann war gegen 12.30 Uhr zu Fuß auf dem Stichweg zwischen dem Bahnhof Blumenthal und der Landrat-Christians-Straße unterwegs, als er von einem jungen Mann auf einem grünen E-Scooter überholt wurde. Der Fahrer hielt an, ließ seinen Roller fallen und packte den 42-Jährigen an seinem Oberarm. Der Angreifer zückte ein Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Hierbei verletzte er den Passanten mit der Stichwaffe leicht im Gesicht. Der Räuber erbeutete das Portemonnaie und flüchtete. Der 42 Jahre alte Mann stieg in einen Bus und fuhr zur Polizei, um das Erlebte zur Anzeige zu bringen. Der athletische Täter wurde als 190 Zentimeter groß, mit buschigen Augenbrauen und dunklem Teint beschrieben. Er trug bei der Tatausführung eine schwarze Wollmütze, graue Jeans und dunkle Sportschuhe.

Ein 49 Jahre alter Mann verließ gegen 23.10 Uhr die Zweigstelle einer Bank in der Waller Heerstraße, etwa in Höhe des Bahnhofs Walle. Zwei Männer kamen auf ihn zu, bedrohten den Bremer mit Pfefferspray und rissen ihn zu Boden. Das Duo schlug auf den 49-Jährigen ein und raubte ihm Bargeld und eine Bankkarte. Anschließend flüchteten die Angreifer in Richtung Waller Ring. Die Räuber wurden als etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, mit kurzen schwarzen Haaren und dunklem Teint beschrieben. Einer trug eine Stoffmütze, schwarz-weiße Nikeschuhe und ein neongelbes T-Shirt mit der Aufschrift Nike. Er soll sich bei der Auseinandersetzung außerdem eine blutige Nase zugezogen haben.

Zeugenhinweise in beiden Fällen nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell