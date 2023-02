Polizei Paderborn

POL-PB: Transporter rammt Bruchsteinmauer - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Wünnenberg-Leiberg (ots)

(mb) Am Dienstagmorgen (21.02.2023) hat ein Kastenwagen-Fahrer an der Hauptstraße eine Bruchsteinmauer stark beschädigt und Fahrerflucht begangen.

Laut Zeugen ereignete sich der Unfall gegen 08.45 Uhr. Ein weißer Transporter, Mercedes Sprinter oder ähnlich, bog von der Straße Am Hang auf die Hauptstraße ab und touchierte dabei die Bruchsteinmauer an der Ecke. Trotz erheblichen Schadens an der Mauer fuhr der Transporter-Fahrer in Richtung Haaren davon. Das Fahrzeug müsste vorne links beschädigt sein.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Kastenwagen sowie dessen Fahrer machen können. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell