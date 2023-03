POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Aalen: Reifen zerstochen An einem PKW, der in der Hardtstraße abgestellt war, wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die beiden hinteren Reifen zerstochen. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 Aalen: Unfallflucht Auf dem Parkplatz des Friedhofes in Unterrombach in der Hofherrnstraße, ...

mehr