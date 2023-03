Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand in Gaildorf, Unfall bei Obersontheim

Aalen (ots)

Obersontheim: Unfall beim Überholen

Am Freitag gegen 17:15 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem VW Tiguan die L1066 von Obersontheim kommend in Richtung Markertshofen. Im Bereich der dortigen Geraden wollte er einen Omnibus überholen. Dabei übersah er den VW T5 eines 61-Jährigen, der seinerseits bereits zum Überholen angesetzt hatte und der sich schon auf der Höhe des VW Tiguan befand. Die beiden Fahrzeuge streiften sich, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR entstand.

Gaildorf: Durch Brand leicht verletzt

Am Freitag gegen 15:50 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand in der Aalener Straße in Gaildorf. Eine 36-Jährige, die sich mit ihren beiden Kleinkindern in der betroffenen Wohnung befand, konnte sich selbstständig aus dem Haus retten. Andere Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Brandobjekt. Die 36-Jährige wurde durch Rauchgase leicht verletzt, wurde mittlerweile aber wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Der Brand brach vermutlich im Bereich der Küche aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Feuerwehr Gaildorf, die mit 45 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort war, konnte den Brand löschen. Unterstützt wurde sei dabei durch 6 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen der Feuerwehr Schwäbisch Hall. Das Gebäude ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150.000 EUR. Während der Löscharbeiten war die B19 von 16:00 bis ca. 19:00 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung war durch die Straßenmeisterei eingerichtet.

