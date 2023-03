Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Umweltdelikt, Unfälle, Einbrüche, Trunkenheitsfahrten

Aalen (ots)

Ilshofen: Müll im Bach entsorgt

Am Samstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei, dass im Bachbett der Schmerach bei Oberscheffach neben der Kreisstraße mehrere Müllsäcke entsorgt wurden. Die eintreffende Polizeistreife konnte insgesamt 8 Müllsäcke, die mit Kabelummantelungen befüllt waren, vor Ort feststellen. Die ordnungsgemäße Entsorgung erfolgt nun durch den Baubetriebshof Ilshofen. Hinweise zu den Verursachern liegen bislang nicht vor.

Schwäbisch Hall: Roller-Fahrer übersehen - Unfall verursacht

Am Samstagnachmittag, gegen 15:55 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Peugeot-Rollerfahrer die Crailsheimer Straße in Schwäbisch Hall und wollte nach links, in die Straße "Im Lehen" abbiegen. Hierfür verringerte er seine Geschwindigkeit. Dies erkannte der nachfolgende 58-jährige Golffahrer zu spät und fuhr auf den Roller auf. Hierbei wurde der Rollerfahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Gaildorf: Alkoholisiert unterwegs - Führerschein weg

Am Samstagabend, gegen 22:55 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer die B 19 von Gaildorf in Richtung Schwäbisch Hall. Hinter ihm fuhr eine Polizeistreife. Die Beamten beobachteten, wie der Fahrer kurz nach Gaildorf- Kleinaltdorf mehrmals stark nach rechts, in Richtung Fahrbahnrand, steuerte. Bei Gaildorf-Ottendorf geriet er abermals an den rechten Fahrbahnrand und kollidierte dort mit dem Bordstein. In Ottendorf wurde eine Kontrolle des Fahrers durchgeführt. Hierbei stellten die Beamten die Alkoholisierung des Fahrers fest. Er musste in der Folge eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen und der Führerschein wurde ihm abgenommen. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Oberrot: Alkoholisiert mit Pedelec gestürzt

Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Pedelec-Fahrer bei Oberrot den Radweg entlang der Landesstraße 1050. Auf Höhe der Kläranlage kam er zu Fall. Er trug keinen Helm und wurde durch den Sturz schwer verletzt. Die Polizeibeamten stellten außerdem bei dem Mann eine Alkoholisierung fest, weshalb bei ihm eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Er muss mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Gaildorf: Erst in Spielwarenladen und dann in Bäckerei eingebrochen

Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen, 04:28 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Bahnhofstraße Zutritt in einen dortigen Spielwarenladen. Dort durchwühlten sie den Verkaufsraum nach Diebesgut. Direkt im Anschluss gelangten sie in eine angrenzende Bäckerei. Auch dort suchten sie nach möglichem Diebesgut. Durch Anwohner wurde das Treiben bemerkt und die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Beamten waren keine Personen mehr in den Räumlichkeiten. Die Unbekannten erbeuteten Diebesgut im unteren zweistelligen Bereich, richteten jedoch einen Sachschaden von mehreren tausend Euro an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell