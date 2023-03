Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Fahrzeug-Brand

Aalen (ots)

AA-Dewangen: Unfall zwischen Motorrad und Pkw

Am Samstagmorgen, gegen 09:10 Uhr, kam es aufgrund einer Unachtsamkeit eines 56-jährigen Motorradfahrers zu einem Unfall an der Kreuzung Fachsenfelder Straße / Leintalstraße. Dieser übersah, dass der vor ihm fahrende, 64-jährige Fahrer eines BMW nach links in die Leintalstrasse abbiegen wollte. Beim Überholvorgang kollidierte das Motorrad mit dem Pkw und der Motorradfahrer verletzte sich hierbei leicht. Er wurde vorsorglich ins Ostalbklinikum gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5.000 EUR.

Ellwangen: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

In der Nacht vom 18.03.2023, 22:30 Uhr bis 19.03.2023 06:35 Uhr zerstach ein unbekannter Täter alle vier Reifen eines beim Altenheim St. Anna, Schöner Graben, abgestellten Audi A4. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR. Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961/930-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Motorradfahrer schlägt Fußgänger

Am Samstagnachmittag, gegen 17:43 Uhr, fuhr ein 56-jähriger, männlicher Motorradfahrer in der Fußgängerzone in der Vorderen Schmiedgasse in Richtung Aalener Strasse. Hierbei streifte er mit seinem Außenspiegel einen 51-jährigen Fußgänger an der Schulter. Kurz darauf hielt der Motorradfahrer an, lief auf den Geschädigten zu, beschimpfte ihn und schlug dem Fußgänger mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte wurde durch den Faustschlag leicht verletzt. Der Motorradfahrer verließ nach der Tat die Örtlichkeit. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Brand eines Pkw

Am Sonntagmorgen, gegen 01:37 Uhr, wurde der Polizei ein brennender, Mercedes-Sprinter, in der Hinteren Schmiedgasse gemeldet. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften im Einsatz und konnte den Brand löschen, bevor dieser auf andere Fahrzeuge übergriff konnte. Zu den Hintergründen ist bislang noch nichts bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

