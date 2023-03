POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Dienstag, 28.02.23, gegen 22.30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Neustadt ein Pkw-Brand kurz vor dem Ortsausgang in der Talstraße in Neustadt gemeldet. Vor Ort konnte durch Polizei und freiwilliger Feuerwehr ein 5er-BMW mit DÜW-Kennzeichen in Vollbrand festgestellt werden. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Es entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Des Weiteren wurde ein ...

