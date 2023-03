Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand eines Pkws - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstag, 28.02.23, gegen 22.30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Neustadt ein Pkw-Brand kurz vor dem Ortsausgang in der Talstraße in Neustadt gemeldet. Vor Ort konnte durch Polizei und freiwilliger Feuerwehr ein 5er-BMW mit DÜW-Kennzeichen in Vollbrand festgestellt werden. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Es entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Des Weiteren wurde ein angrenzender Zaun durch die Brand- und Hitzeentwicklung beschädigt. Hier entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Zur Brandursache konnten vor Ort keine gesicherten Angaben gemacht werden, weswegen eine Brandstiftung nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, welche in besagtem Bereich zwischen 20.00 Uhr und 22.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen getroffen haben, sich mit der Kriminalinspektion Neustadt unter kineustadt@polizei.rlp.de oder 06321-854 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell