POL-PDNW: Vorfahrt missachtet

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 28.02.2023 gegen 12:00 Uhr wurde eine 57-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Weinstraße in Bad Dürkheim verletzt. Sie befuhr mit ihrem VW UP die Weinstraße in Ungstein in westliche Fahrtrichtung. Dabei fuhr sie, aus bislang nicht bekannten Gründen, auf den Nissan eines 41-Jährigen auf, der gerade am Einparken war. Weiterhin touchierte ...

