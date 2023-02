Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 28.02.2023 gegen 12:00 Uhr wurde eine 57-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Weinstraße in Bad Dürkheim verletzt. Sie befuhr mit ihrem VW UP die Weinstraße in Ungstein in westliche Fahrtrichtung. Dabei fuhr sie, aus bislang nicht bekannten Gründen, auf den Nissan eines 41-Jährigen auf, der gerade am Einparken war. Weiterhin touchierte sie auch einen ordnungsgemäß geparkten BMW am rechten Fahrbahnrand. Letztlich kam sie in an einer gegenüberliegenden Litfaßsäule zum Stillstand. Die 57-Jährige zog sich dabei eine Oberarmfraktur und mehrere Prellungen am gesamten Körper zu und wurde durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Am VW entstand ein Sachschaden von 10 000 Euro, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Nissan und am BMW entstand ein Gesamtschaden von 3500 Euro.

