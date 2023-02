Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Fahrertausch nach Verkehrsunfall

Frankenthal (ots)

Am 27.02.2023, um 17.45 Uhr, ereignete sich auf der A6 Höhe Anschlussstelle Frankenthal ein Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw. Der 38-jährige Lkw Fahrer war auf der A6 in Fahrtrichtung Kaiserlautern unterwegs, als an der Anschlussstelle Frankenthal ein Kastenwagen auf die A6 auffahren wollte. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt des Lkw auf der durchgehenden Fahrbahn. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Beim Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle gab sich einer der fünf Insassen des Kastenwagens als Fahrer zum Unfallzeitpunkt aus. Der 38-jährige Fahrer des Lkw und dessen Beifahrer versicherten aber, dass diese Person nicht gefahren war und identifizierten einen 43-Jährigen als Fahrer zum Unfallzeitpunkt. Der 43-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, ferner war er zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Einen Alkotest lehnte er ab, räumte aber ein, Bier konsumiert zu haben. Dem 43-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

