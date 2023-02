Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Sperrung nach Verkehrsunfall mit Verletzten auf der A6

Frankenthal (ots)

Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme musste am 27.02.2023 in der Zeit von 16.28 Uhr bis 18.25 Uhr der rechte Fahrstreifen der A6 in Fahrtrichtung Mannheim am Autobahnkreuz Frankenthal gesperrt werden. Gegen 16.25 Uhr befuhr ein Lkw den Einfädelungsstreifen von der A61 kommend auf die A6 in Richtung Mannheim. Auf dem Einfädelungsstreifen blieb der 39-jährige Lkw-Fahrer ohne Absicherung stehen. Der ihm folgende Fiat Transporter erkannte das stehende Hindernis zu spät. Der 29-jährige Fahrer versuchte dem Lkw auszuweisen, touchierte das Fahrzeug jedoch. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Fiat auf der Fahrbahn und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Der 29-Jährige musste von Ersthelfern aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er erlitt Verletzungen am Rücken und an den Armen. Zur medizinischen Versorgung wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 39-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden (Gesamtschaden ca. 45.000 EUR), sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Sperrung kam es zu Verkehrsbehinderungen.

