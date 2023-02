Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Berg - Mofafahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Weisenheim am Berg (ots)

Am Montag gegen 8 Uhr kam es zu einem "Auffahrunfall" in der Bobenheimer Straße. Nach ersten Erkenntnissen musste eine 49 - jährige Autofahrerin verkehrsbedingt ihr Fahrzeug abbremsen. Der 16 - jährige nachfolgende Mofafahrer erkannte die Situation , auf Grund der tiefstehenden Sonne, zu spät und es kam zum Verkehrsunfall. Der Jugendliche erlitt hierbei Prellungen. Ein hinzugerufener Rettungswagen verbrachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 4600 EUR beziffert. Das Mofa war nicht mehr fahrbereit.

