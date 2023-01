Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Sonntagmorgen kam es um 5:15 Uhr in Papenburg zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus an der Straße "Grader Weg". Von seinem weiteren Vorgehen ließ er ab und flüchtete, als er vom Bewohner des Hauses im Flur überrascht wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell