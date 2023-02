Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Kettenreaktion

Obrigheim (Pfalz) (ots)

Gestern gegen 20:40 Uhr befuhr ein 71 Jahre alter Mann mit seinem Pkw die Hauptstraße in Richtung Mühlheim. Dabei stieß er mit der vorderen rechten Ecke seines Fahrzeugs gegen ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto. Dieses wurde durch den Aufprall auf das davor parkende Auto geschoben. Das nun dritte beteiligte Fahrzeug wiederum prallte im weiteren Verlauf gegen den vor ihm parkenden Pkw. Zwei der vier beteiligten Autos, nämlich das unfallverursachende und das erste in der Kollisionsreihe, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Sachschadenshöhe dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße