Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Verwaltungsgebäude - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zu einem Einbruch in ein Verwaltungsgebäude in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. kam es im Zeitraum vom 24.02.2023 bis zum 27.02.2023. Bislang unbekannte Täter hebelten die Haupteingangstür auf und gelangten hierdurch in das Gebäude. In dem Gebäude selbst wurden mehrere Büroschränke aufgebrochen und durchsucht. Hinsichtlich des Diebesgut liegen bislang noch keine abschließende Informationen vor. Dies ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

