POL-PDNW: Betrug am helllichten Tag

Am 27.02.2023 um 13:00 Uhr erschienen zwei bislang unbekannte männliche Personen in einem Geschäft für An- und Verkäufe in der Hauptstraße in 67433 Neustadt/W., um dort Goldringe zu verkaufen. Der Inhaber des Geschäftes erkannte sofort, dass es sich bei den Goldringen um Totalfälschungen handelte, weshalb dieser die Personen seines Ladens verwies. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass einer Dame in der Hauptstraße ein ebenfalls gefälschter Ring für 450 Euro verkauft wurde. Ferner wurde einer weiteren Dame ein solcher Ring in einem Supermarkt in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. zum Kauf angeboten. Diese ging auf das Angebot jedoch nicht ein. Es muss davon ausgegangen werden, dass es sich bei diesen beiden Fällen um dieselben Täter handelte.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass man auf solche Angebote zu keinem Zeitpunkt eingehen sollte. Sollten die Personen, welche die Ware anbieten sich auffällig verhalten, wenden Sie sich bitte umgehend an die nächstgelegene Polizeidienststelle.

