Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 25.02.2023, 00:00 Uhr bis zum 27.02.2023, 07:00 Uhr wurden an zwei geparkten PKW's auf dem Parkplatz des Hauptfriedhofes in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. jeweils die hinteren Kennzeichen entwendet. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, sich mit der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

