POL-K: 221206-2-K Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Fußgängerin in Köln-Niehl - Zeugensuche

Köln (ots) - Am kommenden Mittwochabend (7. Dezember) stellt der Leiter der Kölner Ermittlungsgruppe "Cold Cases" Markus Weber im Rahmen der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" einen ungeklärten Fall aus dem Jahr 1988 vor. In diesem Jahr traf während der Karnevalstage in der Nacht von Samstag auf Sonntag (14. Februar) eine 24-jährige Kölnerin nach dem Feiern in einer Diskothek gegen 4 Uhr auf ihren unbekannten ...

