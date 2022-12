POL-K: 221206-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichem Sexualdelikt - Foto

Köln (ots) - Streifenpolizisten haben in der Nacht zu Samstag (3. Dezember) einen mutmaßlichen Autoknacker (28) in Köln-Eil noch in Tatortnähe gestellt und festgenommen. Der 28-Jährige soll gegen 2 Uhr in der Frankfurter Straße den VW Golf in der Einfahrt eines Anwohners (37) aufgebrochen haben. Die am Haus installierte Videoüberwachung mit Blick auf die private Grundstückseinfahrt hatte dann per Push-Nachricht ...

mehr