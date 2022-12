Polizei Köln

POL-K: 221205-4-DN/K Polizeieinsatz in Düren beendet - Drohungen gegen Berufskolleg löst Großeinsatz aus

Köln (ots)

Nach einer Drohung gegen das Nelly-Pütz-Berufskolleg am Montagnachmittag (5. Dezember) in Düren haben Spezialeinheiten drei Gebäude auf dem Gelände in der Zülpicher Straße durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein Unbekannter die Drohung gegen 12.15 Uhr gegenüber einer Mitarbeiterin des Sekretariats ausgesprochen.

Polizisten sperrten den Bereich weiträumig ab und richteten eine Betreuungsstelle für Angehörige und Schüler in unmittelbarer Nähe ein. Rettungskräfte brachten eine Schülerin aufgrund eines internistischen Notfalls vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Durchsuchungen waren gegen 17.45 Uhr abgeschlossen. Eine Gefährdung für die Menschen in den Schulen hat sich nicht bestätigt. Die Ermittlungen zum Unbekannten dauern an. (ph/kk)

