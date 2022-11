Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Verkehrsunfall auf der L 1110 - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 1110 zwischen Großsachsenheim und Hohenhaslach ein Verkehrsunfall, zu welchem die Polizei Zeugen sucht. Eine 73 Jahre alte Peugeot-Lenkerin wollte gegen 16:00 Uhr vom Schottensteinweg aus dem Wohngebiet Bannhalde kommend nach links in Richtung Hohenhaslach abbiegen. Als ein aus Hohenhaslach kommender Linienbus den Blinker setzte und anzeigte, dass er seinerseits nach rechts in das Wohngebiet Bannhalde abbiegen möchte, fuhr die 73-Jährige in die Einmündung ein. Zum selben Zeitpunkt überholte ein 57 Jahre alter Motorradfahrer den Linienbus und streifte den Peugeot der 73-Jährigen. Der 57-Jährige fuhr ohne anzuhalten weiter und meldete sich später bei der Polizei. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.500 Euro. Da der genaue Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, in Verbindung zu setzen.

